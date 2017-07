Slachtoffers gebroken tak willen geld zien van Zutphen

Twee jaar na een ongeluk met een vallende boomtak in Zutphen staan slachtoffers nog steeds in de kou. De gemeente weigert schadever- goeding te betalen. De gedupeerden overwegen naar de rechter te stappen.

Quote zieke kastanje had allang gekapt moeten worden Deskundigen Het is op 16 juli 2015 een prachtige zomerdag. De zon schijnt. De hemel is strakblauw. Er staat geen zuchtje wind. Zo'n 30 mensen wachten aan de Rijkenhage in Zutphen onder een paardenkastanje op de toeristische fluisterboot. Opeens klinkt een oorverdovend geraas en gekraak, gevolgd door geschreeuw en gegil.



,,Ik zag het niet aankomen'', vertelt Elly Wesseling (76) uit Den Haag. ,,Mijn man riep me nog om opzij te stappen, maar ik bevond me al te midden van takkenbossen en lag op mijn rug.''

Het gebeurt in een fractie van een seconde. Sommigen kunnen nog net wegspringen, anderen raken bedolven onder de loodzware tak. Ze worden er door hulpverleners uit gezaagd. Zes slachtoffers worden afgevoerd met ernstig letsel aan hoofd, rug en benen.

Wesseling heeft een gebroken rugwervel. Ze droeg thuis zeven weken een gipskorset. ,,Ik ging door een hel van pijn voordat ik vijftien minuten kon staan.'' Later blijkt dat ook haar hielbeen scheef staat en haar vinger door een breuk scheef groeit.

Kastanjebloedingsziekte

De boom leed al langer aan de kastanjebloedingsziekte. Er was al een tak afgebroken en de gemeente had de kastanje aangemerkt als 'risicoboom', met het gevaar van een stambreuk. De gemeente concludeerde in mei 2015 dat de paardenkastanje verwijderd moest worden. Andere zieke bomen in de buurt waren al eerder gekapt.

De slachtoffers houden de gemeente aansprakelijk voor nalatigheid. Vijf van de zes houden aan het ongeluk blijvend letsel over, of zitten twee jaar na dato nog steeds in een proces van opereren en revalideren. ,,Jaarlijks staan daar 25.000 toeristen te wachten bij de fluisterboot. Dan neem je toch geen risico's'', zegt Marea van der Veen.

De psychologe uit Amsterdam had een groot gat in haar hoofd en brak onder meer haar rug, scheenbeen, kuitbeen en beide enkels. Met schroeven is een titaniumstellage in haar rug gezet om de botten weer bij elkaar te brengen. Ze heeft net haar vierde operatie achter de rug. ,,Ik ben als militair op menige missie geweest. Ik heb bommen overleefd, maar nu ben ik geveld door een boom.''

Inspectie

Letselschadedeskundigen willen de gemeente voor de rechter slepen. Volgens Huub van Dijk had de gemeente de boom niet alleen vanaf de grond 'visueel' moeten inspecteren, maar ook vanuit een hoogwerker. ,,Als een boom als gevaarlijk aangemerkt wordt, moet de gemeente uitgebreider onderzoek doen.''

Paul Knoester is de letselschade-expert van Elly Wesseling. Hij vindt dat de gemeente Zutphen juist op een plek waar grote groepen mensen staan te wachten op de bootjes, absoluut geen risico's mag nemen. ,,Er zaten zwammen in de boom en er was al een stuk uit gebroken. Hoeveel aanwijzingen heb je nodig om in te grijpen?''

Zutphen en verzekeraar Achmea vinden dat de boom 'voldoende' en 'grondig' is gecontroleerd. Een 'stambreukrisico' is nog geen 'takbreuk- risico', zegt een gemeentewoordvoerster. ,,Het zijn twee totaal los van elkaar staande omstandigheden. De natuur is onvoorspelbaar.''

Toch betwijfelt Boomwacht Nederland of gemeenten de risico's van de kastanjebloedingsziekte goed in beeld hebben. Beheerders moeten zich niet blind staren op bloedingsplekken bij de stam, maar ook alert zijn op plekken bij de grootste takken, vergeelde bladeren en uitvallende takken. Die kunnen wijzen op breukgevaar, schrijft adviseur Erik Koppelaar op de site.

In de steek gelaten

De slachtoffers voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Ze hebben nooit excuses gehad. ,,De gemeente probeert er op een gemakkelijke manier vanaf te komen'', zegt Henk Peters, wiens vrouw Miep (67) drie rugwervels brak. ,,We wandelden veel en hadden nog mooie routes op ons lijstje staan. Dat zal er voor mijn vrouw niet meer van komen. Ze kan hoogstens vijf kilometer lopen. Ze zal nooit meer dezelfde worden.''