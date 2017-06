Slochteren 'breit' einde aan gaswinning

Actiegroep 'Breien voor Groningen' is met breien de strijdt aangegaan tegen de gaswinning in Groningen. Als gevolg van de gaswinning zijn er al langere tijd aardbevingen in de provincie met veel schade aan huizen als gevolg. Met de actie proberen ze zo veel mogelijk mensen te breien voor Groningen.