Speciale 'omapost' voor meer contact met je offline opa's en oma's

Het was tijdens een Startup Weekend in Groningen, eind 2014. Wilbert van de Kamp (28) bedacht zich dat het al erg lang geleden was dat hij zijn oma voor het laatst gesproken had. ,,De meeste opa's en oma's zijn offline. Mijn oma ook. Toch wilde ik haar op de een of andere manier laten weten wat ik allemaal online zet."

Een idee was geboren: de app Omapost. Hiermee kun je foto's die je normaal op Facebook of Instagram zet, aan een fysiek kaartje toevertrouwen. Je uploadt een foto op de app, voegt er een persoonlijke boodschap aan toe en klaar is kees, voor 2,50 euro.

,,We hebben de drempel verlaagd om iets van je te laten horen. In zestig seconden kun je een kaartje op de post doen", zegt Van de Kamp. Want dat is het probleem van zijn generatie: ,,We zijn van alles van plan, maar er komt vaak niks van." Hoe vaak hoor je het niet, zegt hij, dat jongeren zich voornemen om bij oma langs te gaan: ,,In veel gevallen blijft het bij dat voornemen. Iedereen heeft het druk, speciaal naar de winkel gaan en een kaartje kopen is al veel moeite.'' En welke jongere heeft er thuis nog postzegels liggen?

Opa's

De app is nog geen jaar in de lucht, er zijn inmiddels al zo'n 7.000 kaartjes op de post gedaan. Van de Kamp - het adres van omapost.nl is ook zijn privéadres - krijgt van oma's (en opa's, daar mag Omapost ook naartoe) bedankjes als 'Dankzij jullie heb ik nu weer contact met mijn kleinkind' of 'Ik ben nu echt gelukkig'.

Voor Maarten Bronts (36) is Omapost een schot in de roos. Als zijn ouders bij zijn grootmoeder (,,94 jaar. Of nee, 92 volgens mij'') op bezoek komen, is het eerste wat oma laat zien het laatste kaartje dat ze van Maarten via Omapost heeft gekregen. ,,Ik kom ongeveer drie keer per jaar bij mijn oma - schandalig weinig eigenlijk - maar ik stuur zeker twee keer zo vaak een kaartje."

Schrijnend

Van de Kamps eigen oma zal niet gauw verkommeren wegens te weinig contact. ,,Mijn oma heeft veertig kleinkinderen, dus die krijgt wel mensen over de vloer. Maar ik heb ook ouderen ontmoet die zelden bezoek kregen en al jaren geen contact meer met hun familie hadden. Dat vind ik echt schrijnend. Juist voor die opa's en oma's ben ik dit gaan doen."

Gewoon bij je grootouders langsgaan 'blijft toch het beste', meent Van de Kamp. Als ze dan ook al eens een kaartje via Omapost hebben gekregen, helpt dat het gesprek vooruit. ,,Dan kun je het ook eens ergens anders over hebben dan over het weer en je studie.''