Spermadokter Jan Karbaat waande zich onaantastbaar

In het Zuiderziekenhuis leert hij Marjo Noordzij kennen. Hij is nog getrouwd maar ze krijgen in 1978 een relatie. Noordzij werkt eerst in Bijdorp en daarna in Medisch Centrum De Dem in Hoensbroek, de tweede kliniek die Karbaat in 1984 opent. Karbaat heeft de leiding, doet zelf de intakegesprekken, werving, behandeling en correspondentie.



Bijdorp groeit uit tot de grootste spermakliniek van Nederland. Karbaat wordt beschouwd als een topper in zijn vak. Tegelijk wordt zijn werk met argusogen bekeken. Noordzij: ,,Hij had niet ieders vertrouwen, omdat hij de werkelijkheid naar zijn hand probeerde te zetten. Hij kende álle aspecten van dit werk. De meeste gynaecologen kenden het proces maar fragmentarisch. Ze twijfelden wel eens aan wat hij zei, maar waren niet altijd in staat zijn woorden te weerleggen. Zolang er vertrouwen was, was er ook een soort afhankelijkheid van zijn kennis en toepassingswijze.’’



Dat beaamt Henk Ruis, destijds directeur van de vruchtbaarheidskliniek Geertgen in Gemert, die donorzaad uit Barendrecht gebruikte. ,,Karbaat werd als arts gerespecteerd, maar hij was geen gynaecoloog. Dat zorgde voor controverses. Karbaat was zijn tijd ver vooruit. Hij was de enige in het land die andere klinieken de mogelijkheid bood om zelf vrouwen te insemineren.’’