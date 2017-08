Spookrijder rijdt tegen twee auto's op A58

Het ongeluk gebeurde even na 03.30 uur. De politie deed na het ongeval onderzoek op de A58.



Het verkeer richting Breda moest bij knooppunt De Stok in Roosendaal omrijden via de A17 en de A16.



Even voor negen uur vanochtend meldde Rijkswaterstaat dat de A58 weer was vrijgegeven.