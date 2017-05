Stichting Donorkind: Bied mogelijke kinderen Karbaat gratis dna-test

Het schandaal over de handelwijze van Jan Karbaat neemt een enorme omvang aan. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat de spermadokter, als directeur van het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, ook in de jaren 70 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Ook vanuit zijn kliniek Bijdorp in Barendrecht heeft hij vrouwen geïnsemineerd.



Zeker 19 van zijn nakomelingen hebben een dna-match met Karbaats wettige zoon. Minstens drie van hen, blijken te zijn geboren nadat hun moeders werden behandeld met donorzaad in het Zuiderziekenhuis, waar Karbaat 15 jaar lang directeur was. Het vermoeden bestaat dat het aantal vele malen groter is. Honderden vrouwen werden in het ziekenhuis geïnsemineerd, honderden kinderen zagen het levenslicht.



Karbaat, die vorige maand overleed, zag zijn werk in het ziekenhuis als hobby, zei hij in 1981. Veel collega’s vonden zijn donorpraktijken ‘onethisch’ en ‘onfris’. Zijn ontslag in 1979, naar eigen zeggen wegens gezondheidsredenen’, bleek later om een conflict met specialisten te gaan. ‘Rommelen met de natuur’, vonden ze zijn werk.