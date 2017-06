Storing bij politie grotendeels voorbij

Vijf verdachten 'vergismoord' blijven vast

18:38 Vijf van de zes verdachten van de zogeheten vergismoord in Amsterdam blijven vastzitten in afwachting van hun proces. De rechtbank in Amsterdam wees een aantal verzoeken tot opheffing van de voorlopige hechtenis af. Van één verdachte, Benito L., was de voorlopige hechtenis eerder al geschorst.