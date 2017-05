Storing parkeergarages Q-Park na cyberaanval nog niet helemaal verholpen

UpdateOok Nederlandse parkeergarages van parkeerbedrijf Q-Park zijn zaterdagavond geïnfecteerd met de zogeheten ransomware. Het is het eerste grote bedrijf dat in Nederland door de wereldwijde virusaanval is getroffen. Momenteel zijn er nog storingen bij elf van de 262 parkeergarages van het bedrijf in Nederland.

Sinds gisteren worden computersystemen in meer dan 99 landen geïnfecteerd met ransomware. Via lekken in het besturingssysteem infecteerden criminelen tienduizenden computers met het programma WannaCry, dat de toegang tot de pc afsluit. Wie weer bij zijn bestanden wil, moet betalen.

De betaalautomaten van de getroffen Q-Park parkeergarages hadden zaterdagavond te maken met dezelfde melding van WannaCry. Hierdoor was het onmogelijk om je parkeerkaartje af te rekenen. De parkeerpoorten moesten handmatig worden geopend. Volgens RTL Nieuws ging het onder andere om parkeergarages in Rotterdam, Hoofddorp, Gouda, Veenendaal en Ede.

Directeur Mark van Haasteren van Q-Park zei vandaag dat er nog storingen zijn bij geldautomaten van elf parkeergarages. ,,We zijn hard aan het werk om de problemen op te lossen, maar het kost veel tijd om de computers schoon te maken en de software te vervangen'', zegt Van Haasteren. Hij laat weten dat klanten gewoon de parkeergarages kunnen binnenrijden, ook als het een vestiging is waar de geldautomaat niet werkt. ,,Mensen kunnen die naar buiten willen rijden, kunnen dat via de intercom laten weten. Dan wordt er gezorgd dat ze de parkeergarages kunnen verlaten. Ook zijn er medewerkers van Q-Park in de getroffen parkeergarages.''



Computers van bedrijven, banken en ziekenhuizen in 99 landen zijn geïnfecteerd bij een van de grootste aanvallen ooit met zogeheten ransomware. Volgens internetexperts zal dat nog wel vaker gaan gebeuren.

Wake-upcall

De grote, internationale gijzelsoftware-aanval van afgelopen vrijdag is een wake-upcall voor Nederland. Dat zei Bart Jacobs, lid van de Cyber Security Raad en hoogleraar computerbeveiliging, zaterdagavond in Nieuwsuur. De raad is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering. Volgens Jacobs moet de regering investeren in kennis om goede adviezen te kunnen geven en de regie in eigen hand te houden.

Een aanval kan ook Nederland plat leggen. Daarbij gaat het volgens Jacobs niet alleen om een bovenstaande zaak als parkeergarages, andere financiële systemen en de elektriciteitsvoorziening. Hij denkt ook aan het openen van sluizen. ,,Als dat op afstand lukt, hebben we een groot probleem'', zei hij in het tv-programma.