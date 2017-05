Storing zet verkeer stil voor Afsluitdijk

Live-twitter Strenggelovige Henk K. beschuldigt zijn 'gewetenloze' kinderen van leugens

12:37 Henk K. uit Bunschoten, vader van negentien kinderen, heeft geen goed woord over voor zijn vervolging. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling van een aantal van zijn kinderen. Hij staat vandaag voor de Utrechtse rechtbank in een pro forma-zitting. AD-verslaggever Marco Willemse twittert over de zaak.