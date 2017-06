Storm veroorzaakt problemen op wegen, spoor en water

De zware storm leidt hier en daar tot problemen op de weg. Zo is de Afsluitdijk bij Kornwerderzand vanmorgen nog altijd grotendeels afgesloten. Slechts een rijstrook is open, omdat een instabiele steiger dreigt om te waaien.

Dat zorgt volgens de ANWB al vroeg in de ochtend voor flinke vertraging. Het blijft nog wel even waaien: het KNMI waarschuwt voor zware windstoten aan de kust en in het IJsselmeergebied.

De N302 tussen Enkhuizen en Lelystad is dicht. Door de harde wind is de situatie op de dijk te gevaarlijk. Op de A32 tussen Heerenveen en Meppel moeten chauffeurs bij Steenwijk over de vluchtstrook vanwege een losgeschoten aanhanger.

Maasvlakte

Door de windstoten staan op de N15 richting de Maasvlakte lange files. De ECT Terminal, de grootste containerterminal in de Rotterdamse haven, is gesloten vanwege de harde wind. Volgens een woordvoerder gebeurt dat vaker als het waait. Zodra dat verantwoord is, gaat de terminal weer open.

IC Direct

Tussen Rotterdam Centraal en Amsterdam Centraal rijden vanmorgen op de hogesnelheidslijn minder IC direct-treinen als gevolg van de storm van gisteren. De extra reistijd kan oplopen tot 15 minuten. De NS verwachten dat alles rond het middaguur weer normaal rijdt.

In de kustgebieden komen woensdagochtend zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur, aldus Weeronline. In het binnenland bereiken de rukwinden snelheden van 60 tot 70 kilometer per uur. Daarmee waait het iets minder hard dan gisteren, toen in Hoek van Holland een zeer zware windstoot van 109 kilometer werd gemeten en het uren aaneen stormde in IJmuiden.

Veerpont