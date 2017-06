Stormachtig weer trekt land over: grootste drukte avondspits voorbij

Meer drugsdoden in Nederland

14:58 Meer dan 93 miljoen Europeanen hebben in hun leven al eens geëxperimenteerd met verboden drugs, het aantal drugsdoden door een overdosis is voor het derde jaar op een rij gestegen naar nu al meer dan 8.400, van wie 197 (2015) in Nederland. Een jaar eerder waren dat er nog 123. In de drugshandel gaat 24 miljard om.