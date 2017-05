Stroomstoring Noord-Holland opgelost

Volop mysterie rond unieke Rotterdamse oorlogsfilms

17:21 Tientallen jarenlang lagen unieke films uit WO II in Rotterdam verborgen in archiefdozen. Totdat amateur-filmer Bas Romeijn (78) de 8mm-spoelen in handen kreeg, en ermee aan de slag ging. Zeventien minuten uniek materiaal, met opnames van vlak na het bombardement en de bevrijding.