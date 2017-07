Studenten TU Delft lanceren zonnewagen 'Nuna9'

Een groep studenten van TU Delft presenteerde vandaag de zonnewagen 'Nuna9', waarmee de universiteit in oktober de wereldtitel zal verdedigen tijdens de World Solar Challenge in Australië. Ten opzichte van voorgaande races is de zonnewagen een stuk kleiner en zijn er alleen vrouwelijke coureurs. De race van zo'n 3.000 kilometer start op zondag 8 oktober in Darwin en eindigt in Adelaide, waar de winnaar naar verwachting op donderdag 12 oktober over de finish komt.