Sylvana : Blij met uitspraak maar we zijn er nog láng niet

Het zit er wat rechtszaken betreft voorlopig op voor Sylvana Simons. De straffen tegen de 22 mensen de terechtstonden voor onder meer bedreiging, discriminatie en opruiing tegen haar persoon, zijn vandaag uitgesproken . De zitting van vandaag heeft een enorme impact op haar gehad, zei ze na afloop. ,,Ik kan het bijna niet beschrijven. Ik heb echt even tijd moeten nemen om weer bij te tanken. Het was heel emotioneel, en heel persoonlijk.”

Sylvana kijkt vanaf nu alleen nog maar vooruit. ,,Ik ben blij dat ik deze periode kan afsluiten. En ik hoop dat mensen gaan nadenken voordat ze iets opschrijven.” Met de uitspraak (4 werkstraffen, 16 geldboetes en 1 vrijspraak) is ze blij. ,,Er zijn grenzen aan wat je kan zeggen. En dat is voor elke Nederlander belangrijk. We moeten hier met zijn allen blij over zijn.”

De straffen vielen lager uit dan het OM had geëist. Sylvana vindt dat geen probleem. ,,Ik haal geen genoegdoening uit hoogtes van straffen. Ik vind het veel belangrijker dat mensen zich gaan gedragen, dat ze zich meer bewust zijn van de effecten van hun uitspraken en de consequenties voor zichzelf.”

Contactstraf

Hoe effectief vindt ze een geldstraf eigenlijk? ,,Het is heel lastig voor sommige mensen om die geldstraffen te voldoen. Maar we moeten meer naar een systeem van bewustwording, niet blijven hangen in een systeem van straffen. Ik heb geen aangifte gedaan om mensen pijn te doen in hun portemonnee.” Liever ziet Sylvana een ‘contacttaakstraf’. Eens straf waarbij mensen in contact komen met de slachtoffers van hun gedrag. Dat kan best wel eens goed werken.”

De media-aandacht had een verzachtende werking op de hoogte van de straffen. ,,Dat vind ik best wel wrang”, vertelt Sylvana. Het Openbaar Ministerie is overigens niet verbaasd dat de rechter rekening hield met alle media-aandacht. ,,Wij hebben er zelf voor gekozen om deze mensen allemaal samen voor de rechter te brengen, dus we hadden er wel rekening mee gehouden. We namen daarmee een risico. Het lag wel in de lijn der verwachting.” Sylvana vindt het wrang omdat ‘Ze het wel over zichzelf hebben afgeroepen.”

Het OM is tevreden over de uitspraken. ,,We gaan het natuurlijk nog bestuderen, maar zoals de rechtbank heeft gezegd: de vrijheid van meningsuiting is een groot goed, máár er zijn grenzen. En die zijn deze mensen overgaan. En daar zijn ze voor veroordeeld."

Excuses

Slechts van één van de veroordeelden vindt Sylvana de gemaakte excuses geloofwaardig. Ze heeft het dan over de 15-jarige verdachte, waarvan de zaak achter gesloten deuren is behandeld. Ook de 37-jarige Marcel K. , de maker van het lynchfilmpje, bood uitgebreid zijn excuses aan. Maar die vond Sylvana dan weer niet geloofwaardig. ,,Heel vaak als mensen excuses maken, dan maken ze dat voor de gevolgen die het voor henzelf had. Dat gevoel kreeg ik bij hem.” De man uit Kudelstaart kreeg 80 uur taakstaf.

Sylvana durft nu, na de uitspraak, weer vooruit te kijken. Maar of de uitspraak ook daadwerkelijk effect gaat hebben, dat durft ze nog niet te zeggen. ,,Ik weet niet of het een utopisch effect gaat hebben. Hopelijk doet het wel wat met het besef van mensen. ‘Wat heeft mijn gedrag voor gevolgen?' Woorden hebben impact. Dat moeten mensen zich realiseren.”