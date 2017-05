Syriëganger maakte 'alleen selfie met F16 op vliegbasis Volkel'

El A. (19) is vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van twee jaar omdat hij in 2015 samen met een vriend probeerde naar Syrië te reizen. Ze werden aangehouden bij de Turks-Syrische grens. Volgens de rechter wilde hij zich in Syrië aansluiten bij een jihadistische strijdgroep, El A. zegt dat ze aan de grens een kennis op wilden halen die juist Syrië wilde verlaten.

De Arnhemmer kwam enkele maanden geleden vrij en kwam gisteren in het nieuws omdat hij bleek te zijn opgepakt op vliegbasis Volkel. Volgens Justitie was hij daar aan het werk voor een bouwbedrijf, maar gedroeg hij zich verdacht. Na twee dagen kwam El A. weer vrij, Justitie stelt dat hij niets strafbaars heeft gedaan.

Uitzendbureau

,,Mijn cliënt werkt via een uitzendbureau. Hij werd ’s avonds gebeld dat een bouwbedrijf de volgende dag een klus voor hem had omdat er iemand ziek was. ’s Ochtends kwam hij er pas achter dat dat op vliegbasis Volkel was”, legt Landerloo uit. ,,Toen dacht hij wel: oh oh, als ik daar maar op kom. Maar hij dacht ook: het is werk en als het niet mag, dan hoor ik het wel.”

Selfie's

El A. hoorde niets. Zijn identiteitsbewijs werd, net zoals dat van zijn collega’s, bij de poort van de basis gecontroleerd. Dat leidde niet tot problemen. De werkploeg is toen sleuven gaan graven naast de landingsbanen. ,,Daar kwamen F16’s aan. In de pauze heeft Waïl toen selfie’s gemaakt waar ook zo’n toestel op staat. En een geluidsopname van het lawaai. Een jongen van 19 vindt dat stoer. Zijn collega’s deden het ook. Niemand heeft gezegd dat het niet mocht.”

Het zorgde later op de dag voor problemen. De marechaussee kwam erachter dat de bouwvakkers foto’s hadden gemaakt, iets wat verboden is op de basis, en sommeerden hen de foto’s te verwijderen. Voor Waïl hield het daar niet bij op. ,,Hij moest mee en hem werd verteld dat hij was aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Blijkbaar was men toen via zijn identificatiebewijs achter zijn verleden gekomen.” Waïl zat twee dagen vast.

Niets kwaads

De aanhouding is volslagen onzin, vindt Landerloo. ,,Hij had niets kwaad in de zin. Als daar wel aanwijzingen voor waren geweest, was hij echt niet na twee dagen weer vrijgelaten.” El A. is geen IS-aanhanger, aldus Landerloo. Volgens de advocate is het misgegaan bij Defensie. ,,Het kan best dat je iemand met het verleden van mijn cliënt niet op de basis wil. Maar dan moet je hem tegenhouden bij de poort als je zijn identiteit controleert.” Landerloo wil dat de zaak wordt geseponeerd en zal om schadevergoeding voor haar cliënt vragen.