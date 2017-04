Syriërs praten graag Nederlands, maar met wie?

Voor VluchtelingenWerk Nederland is het een herkenbaar verhaal. ,,We horen dit vaak: hoe ontmoet ik Nederlanders? Dat gaat niet vanzelf. Maar er zijn ook Nederlanders die zeggen: hoe ontmoet ik een vluchteling?” zegt woordvoerder Annemieke Bots. Er zijn wel projecten die proberen vluchtelingen en Nederlanders te koppelen. Nederlandse, vrijwillige ‘taalmaatjes’ helpen vluchtelingen een keer in de week met taal. Of zoeken een gezamenlijke hobby. ,,Dat leidt niet altijd tot een vriendschap, maar het helpt wel je weg te vinden in Nederland.”



Het vinden van die weg is vooral iets waar de ouders in de drie gezinnen mee lijken te worstelen. De kinderen van de gezinnen gaan naar school, spreken daar veel Nederlands en beheersen de taal beter dan hun ouders. Ahmad: ,,Een van mijn zoons loopt nu stage bij de Jumbo. Dat is echt goed voor hem.”



De ouders worstelen nog. Langzaamaan wordt hun Nederlands steeds beter: sturen ze inmiddels appjes in het Nederlands. Maar Farha Othman is ondertussen blij dat er nog een Syrisch gezin in haar straat in Wageningen is komen wonen. Farha, moeder van zeven kinderen, heeft haar handen vol aan de zorg voor het gezin. Daar nog de inburgeringscursus bij doen, is niet makkelijk. Waar een van haar volwassen zoons al delen van het inburgeringsexamen gehaald heeft, hebben Farha en haar man Khudida dat examen nog niet in zicht. Khudida: ,,Mijn Nederlands wordt steeds beter, maar ik snap niet waarom ik aan dezelfde eisen moet voldoen als mijn zoon. Hij is jonger, leert sneller en krijgt veel meer les op school.”



Deze krant volgt de Syrische gezinnen Othman (Wageningen), Alhariri (Etten-Leur) en Moussa (IJmuiden) sinds ze vanuit azc’s naar een woning verhuisden. Dat gebeurde in 2014 en 2015. Sindsdien verschijnen met enige regelmaat verhalen over hen in deze krant.