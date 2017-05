Taxichauffeur met twaalf messteken om het leven gebracht

De chauffeur van de taxi die gisterochtend leeg langs de A12 bij Zevenhuizen werd aangetroffen, is met twaalf messteken om het leven gebracht. De politie is er vrijwel zeker van dat de man van begin twintig in een bos net over de Duitse grens bij het Limburgse Susteren door wandelaars is gevonden.

De sleutels van de auto, waarin bloedsporen waren aangetroffen, zaten nog in het contact. Uit sectie blijkt vanmorgen dat de man acht keer in zijn borst en vier keer in zijn rug werd gestoken. Bij een van die messteken werd zijn long geperforeerd. Hij werd achtergelaten in een bos, net over de grens bij Susteren en Sittard.

Het is nog onduidelijk hoe lang de man in de bosjes heeft gelegen. Justitie in Duitsland probeert de precieze identiteit van het slachtoffer te achterhalen, maar de politie is er vrijwel zeker van dat het gaat om een vermiste taxichauffeur.

Bloedsporen

Mogelijk heeft het misdrijf in Zuid-Limburg plaatsgevonden. In zijn wagen zaten bloedsporen, maar ook in het Limburgse Spaubeek zijn in de straat de Oude Kerk bloedsporen aangetroffen die mogelijk met deze zaak te maken hebben.

Wandelaars uit Susteren kwamen het lijk op het spoor door een van hun honden, die ze aan het uit laten waren. Eén van de dieren kwam niet terug toen het werd geroepen. Daarom gingen de twee een kijkje nemen en troffen ze het lijk aan.

Doodslag

De politie Haaglanden doet ook samen met de Duitse politie onderzoek naar het aantreffen van een dode man in een bos bij het Duitse Schalbruch. Er wordt onderzocht welke route de taxi precies heeft gereden, evenals het motief en de aanleiding voor deze zaak.