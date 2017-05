Tbs-kliniek overweegt stappen om lekken vertrouwelijke informatie

De kliniek overweegt juridische stappen om de vertrouwelijke persoonsgegevens van tbs'ers en medewerkers terug te krijgen, meldt het Eindhovens Dagblad. Omroep Brabant had via een Wob-verzoek informatie gekregen, maar door een fout bij de verstrekking kon op simpele wijze gevoelige informatie worden ingezien.



De GGzE, de regionale organisatie waar tbs-kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven onder valt, is ontstemd over het uitlekken van vertrouwelijke informatie. ,,We betreuren het zeer dat er opnieuw ongerustheid ontstaat als gevolg van een fout van justitie”, zegt een woordvoerder tegen het ED.



Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vroeg Omroep Brabant bij justitie onlangs tientallen documenten op over de werkwijze van het bestuur van De Woenselse Poort. Door een fout bij de verstrekking konden de journalisten door een simpel trucje alsnog verschillende vertrouwelijke documenten inzien, uiteenlopend van notulen, gespreksverslagen en rapporten tot incidentenmeldingen met zeer privacygevoelige gegevens van patiënten.



Op basis van die stukken berichtte de omroep dat de GGzE-kliniek in 2014 een extra groep zware tbs’ers kreeg waartegen het personeel onvoldoende was opgewassen. Dit bleek eerder ook al uit onderzoek. Inmiddels is er een verbetertraject gestart om ervoor te zorgen dat de deskundigheid van het personeel weer op niveau komt.