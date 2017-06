Te weinig hulp voor beperkten in stemhokje

Suzanne van den Bercken (38) uit Nieuwegein is volledig blind. Ze kreeg op het stembureau te horen dat haar man haar niet mocht helpen.



,,Dat doet wat met je autonomie. Ik had iemand kunnen machtigen, maar dat wilde ik niet. Het is míjn stem.’’ Ze ging met haar man naar het stembureau. Hij zou haar helpen.



,,Dat werd echt gênant. Eerst werd in het stembureau niet tegen mij maar tegen mijn echtgenoot gepraat. Hij kreeg mijn stempas. Dat noemen wij altijd het 'wil-zij-een-kopje-koffiesyndroom'. Op een gegeven moment stond hij zijn stembiljet in te vullen en daarna zou hij die van mij doen. We stonden samen in het stemhokje. Toen kreeg ik te horen dat dat niet mocht. Je kunt aan mijn ogen zien dat ik blind ben én ik heb een blindenstok. Ik zei: 'Nou meneer, hij brengt míjn stem uit. Dat is toegestaan.'''



,,Er ontstond een hele discussie in het bijzijn van wel achttien mensen. Ik moest met mijn blindenstok in de hand uitleggen dat ik blind ben. Ik had bijna gezegd: kun jij wel zien? Heel vervelend. Uiteindelijk mocht het. Andere landen richten het wel zo in dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen stemmen. Het liefst zou ik volgende keer zelfstandig met een computer mijn stem uitbrengen net als ieder ander. Dat heet gelijke behandeling.''