Terreurverdachte Jimmy F. alleen nog vast voor opruiing

Gister werd bekend dat de 22-jarige Brabander nog veertien dagen in de cel moet blijven. De verdachte werd vorige week donderdagochtend opgepakt in het huis van zijn ouders in Zevenbergen.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) meldde na de arrestatie dat Jimmy F. degene was die op berichten-app Telegram heeft gedreigd met een aanslag tijdens het concert van Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam, vorige week woensdagavond.

Internetvrienden van F. vertelden vorige week aan deze krant dat de dreiging 'een misverstand' is. Volgens hen was Jimmy actief in het 'activisten-collectief' Syria General. Die groep volgt het nieuws over de oorlog in Syrië en speelt, volgens eigen zeggen, informatie over bewegingen van terreurgroep IS door aan autoriteiten.