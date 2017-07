Texelse vogelplas kleurt prachtig flamingo-roze

De kleur van het meer werd ontdekt door een luchtfotograaf die over het eiland vloog. Hij zag vanaf een afstand de vreemde kleur langs de Waddendijk. Pas toen hij dichterbij kwam, zag hij pas dat het volledige meer roze gekleurd was.

Boswachter Eckard Boot van Natuurmonumenten legt uit dat de roze kleur komt omdat we op dit moment een piek beleven in een periode van droogte ,,Het gaat om kwelwater in dit gebied, dat nu in hoog tempo verdampt. Het zoutgehalte van het water is dus ongekend hoog. Waarschijnlijk zorgen de zoutkristallen en de aanwezigheid van microalgen ervoor dat het water nu deze kleur aanneemt".