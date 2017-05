The Sims spelen op je telefoon wordt een feit

Kelly over gewelddadige verkrachting door Eindhovenaren: Ik was doodsbang

19:56 De Vlaamse Kelly vertelde bij het gerechtshof in Den Bosch dit keer zelf over de gevolgen van een gewelddadige verkrachting in 2012. In Hasselt werd ze toen in een auto ontvoerd en daarna in Eindhoven in een woning urenlang verkracht. ,,De hoop op een goede afloop heb ik meerdere keren opgegeven."