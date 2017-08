Theo Pouw van Supportersclub Oranje: We zijn er helemaal kapot van

Van die verrijking is geen sprake geweest, zegt het bestuur in een persverklaring: ,,Door het bestuur wordt geen vergoeding ontvangen voor de bestuurswerkzaamheden anders dan een reeds in 1995 met de oprichters overeengekomen licentiefee van drie procent.''

Aanvalluh

In de verklaring schrijft het bestuur: ,,De door de Stichting Supportersclub Oranje ontvangen gelden worden gebruikt ten behoeve van de vele activiteiten die door de Supportersclub Oranje worden georganiseerd, variërend van het regelen van de Oranjecafés, de Oranjepleinen tijdens evenementen, de nieuwsbrief, de redactie en coördinatie van het magazine Aanvalluh!, het organiseren van de verkiezing van de Edwin van der Sar-bokaal tot en met het opzetten en operationeel maken van Supportersclub Oranje TV.''



De verklaring gaat verder: ,,Het bestuur dient ten behoeve van de door haar te organiseren activiteiten, zoals hiervoor genoemd (rond wedstrijden, evenementen maar ook anderszins) met tal van partijen een zakelijke relatie op te bouwen en te onderhouden om de activiteiten financieel en organisatorisch mogelijk te maken. Het is niet voor niets dat hierover de afgelopen 20 jaar geen wanklank is geweest en de georganiseerde activiteiten altijd een succes zijn geweest.''



Het bestuur zegt dat de journalist van FTM een uitnodiging van het bestuur voor een gesprek heeft afgewezen.

'We staan er'

De meeste bekritiseerde man in het artikel van Follow The Money is oprichter en bestuurslid Theo Pouw. ,,We zijn er helemaal kapot van'', zegt hij in een korte reactie over het artikel. ,,Maar morgen, bij Frankrijk-Nederland, staan we er gewoon voor de supporters. We zijn er ook gewoon bij daar, we hebben niks te verbergen, we durven ons best onder supporters te begeven al gaan we het in Parijs gewoon over de wedstrijd hebben.'' Voor verdere vragen verwijst Pouw naar de persverklaring.



De site Follow The Money kreeg via een lid van de supportersclub Oranje documenten, facturen en jaarrekeningen in handen. Daaruit zou blijken dat de drie bestuursleden van de club, met name oprichter en penningmeester Theo Pouw, allerhande uitgaven deden en onkosten declareerden, die weinig tot niets met de supportersclub te maken hebben.



Jaarlijks komt er ongeveer 1,2 miljoen binnen via het lidmaatschap van de nu nog 35.000 leden. De bestuursleden zouden er onder meer zakelijke feestjes mee gegeven hebben voor hun eigen contacten en zouden onder het kopje 'onkosten bestuur' zichzelf stevige salarissen hebben gegeven. Theo Pouw zou zo'n 10.000 euro per maand aan managementkosten verdienen.



In de persverklaring zegt het bestuur daarover: ,,Voor het bestuurslid Theo Pouw geldt dat hij geen vergoeding ontvangt van 10.000 euro per maand. Wat er wel gebeurt is dat de vennootschap van Theo Pouw het werk factureert dat anders op het kantoor zou moeten worden uitgevoerd. De Stichting heeft in verband met het feit dat zij met kortlopende contracten werkt ervoor gekozen geen personeel in dienst te nemen, maar de nodige werkzaamheden uit te besteden.''