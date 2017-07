Tien jaar cel en tbs voor moord op zwangere vriendin

Harm Jan L. uit Deventer is vandaag door de rechter in Zwolle veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs voor de gruwelijke dood van zijn zwangere vriendin, Raelitzha Maduro. Zij werd volgens de officier van justitie letterlijk tot moes geslagen.

De straf was zwaarder dan de eis van de officier, maar L. werd ernstig aangerekend dat ook ongeboren kind overleden is door zijn geweld. De officier had twee weken geleden 8 jaar en tbs geëist. Mede omdat hij blijft zwijgen over wat er gebeurd is, is de straf extra hoog.

De veroordeelde zelf heeft altijd hardnekkig ontkend dat hij iets met de dood van zijn partner te maken had. Volgens L. zat hij die dag in juli 2016 te gamen. Iemand anders zou het huis in geglipt moeten zijn, stelt de Deventenaar. Maar zowel de officier van justitie als de rechter geloven niets van dat verhaal.

Zwanger

Maduro werd vorig jaar zwaar gewond in de badkamer aangetroffen. Ze werd met ernstig hersenletsel, een gekneusd hart, maar ook met een gebroken strottenhoofd en verschijnselen van verwurging opgenomen in het ziekenhuis in Deventer. In het ziekenhuis bleek dat ze 22 weken zwanger was, maar het kind was al in haar buik overleden. Vervolgens bezweek ook zij aan haar verwondingen.De foetus was toen nog niet levensvatbaar.

De moeder van het slachtoffer las twee weken geleden tijdens de rechtszaak een aangrijpende verklaring voor. Zij raakte in één keer zowel haar dochter, als haar toekomstige kleinkind kwijt. ,,Het bloed van mijn dochter en haar zoon kleeft aan jouw handen", zei de vrouw die voor het eerst oma zou worden tegen L. ,,Je hebt het leven van mijn dochter vernietigd voor je haar doodde. Stukje bij stukje brak je haar af. Je hebt haar haar vrijheid ontnomen."