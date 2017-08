Tien vrouwen en opzichter opgepakt in 'jointfabriek' voor Grass Company

Politie gaat ook in Doetinchem dronken jongere filmen met bodycam

18:34 Een jongere die zich in Doetinchem dronken over straat beweegt, loopt vanaf vrijdag kans om door de politie gefilmd te worden. Die is daarvoor uitgerust met een bodycam. De jongere wordt later, samen met de ouders, geconfronteerd met de filmbeelden. De 'confrontatie-aanpak' is afgekeken van de gemeente Amersfoort, die daar al sinds eind vorig jaar mee werkt.