Tilburgse Koningsbonbon zet oranje tompouche in de schaduw

Zieke Lorenzo (6) krijgt 215 ver­jaar­dags­kaart­jes uit hele wereld

7:24 Als kind is het altijd leuk om zelf een feestje te geven voor je verjaardag of om bij vriendjes of vriendinnetjes langs te gaan voor een feestje. Helaas is dat niet voor ieder kind weggelegd. Lorenzo uit Sint-Michielsgestel is een van hen. Zijn moeder deed daarom een oproep om de verjaardag van de jongen op 16 april op te fleuren met veel kaartjes en mensen hebben daar massaal op gereageerd.