Tim (16) zag geen gevaar... net als al die andere tieners

Dat het grappig is om een emmer ijswater over je hoofd leeg te gooien of een liedje achterstevoren te zingen, dat kunnen volwassenen zich nog indenken. Maar waarom probeert een puber zichzelf te wurgen? Begrijpen jongeren niet dat die stunt levensgevaarlijk is?



Nee dus, luidt het simpele antwoord van Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie en dé kenner als het over het tienerbrein gaat. Tieners kunnen de consequenties van hun daden niet overzien.



Neem de choking challenge. Zo'n tiener ziet een filmpje van een leeftijdsgenoot die zichzelf wurgt, neervalt en zich eventjes geweldig voelt. Hij denkt niet, zoals volwassenen denken, oeh, dat is gevaarlijk. Nee, zegt Jolles, die puber denkt: dat is grappig. Je drukt een halsslagader dicht en dan ga je gekke dingen doen. Gevaarlijk? Nee joh, Jan heeft het ook gedaan, dat ging gewoon goed.



Challenges, of uitdagingen, zijn van alle tijden. ,,Mijn opa hield in 1902 een wedstrijd met vrienden wie als eerste een tram kon laten ontsporen'', vertelt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media.