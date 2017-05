Topman Prorail: Schrijf boete maar vast uit, de HSL blijft prut

Ze­brapad­van­da­len: Het was een uit de hand gelopen studentengrap

11:45 De vijf studenten uit Leiden die vorig jaar een regenboogzebrapad oververfden en de Hitlergroet brachten, noemen hun actie een 'uit de hand gelopen studentengrap'. Waarom ze nu toch strafrechtelijk vervolgd worden, is ze een raadsel, betoogden hun advocaten vandaag in de rechtbank in Den Haag. Zeker omdat het Openbaar Ministerie de jongens zou hebben toegezegd dat er geen vervolging zou komen.