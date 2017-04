Tovenaar Ãnande (8) krijgt uitnodiging van pretparkbouwer

'Ik wil naar een pretpark', staat op het bordje van Ãnande Kraaijeveld. De 6-jarige jongen staat op de vrijmarkt in de Jordaan in een tovenaarspak trucjes te doen voor geld. Zijn beste truc is een konijn uit de hoge hoed toveren. Hij heeft er succes mee, want de euro's stromen binnen.

Dan stopt er een Belgische man die vraagt of hij een foto mag maken van Ãnande. De kleine goochelaar amuseert hem. ,,Ik ga een pretpark voor jou bouwen'', belooft de Belg. 'Dat is fijn', denkt Ãnande. Met 93 zelf bij elkaar gegoochelde euro's verlaat hij de vrijmarkt.

Hij denkt niet meer aan de man die hem een pretpark beloofde. Moeder Jantine (47) heeft e-mailadressen uitgewisseld, maar verwacht niets meer te horen.

Comic Station

De Belg blijkt Jeroen Jespers te zijn, een ondernemer die om en om in Amsterdam en Antwerpen woont en op 9 april jongstleden Comic Station heeft geopend in het centraal station van Antwerpen. Het is een binnenpretpark waarin Belgische striphelden centraal staan. Ãnande mag er op zaterdag 6 mei met zijn moeder als eregast naartoe komen. ,,Ik ben een beetje zenuwachtig", zegt Ãnande. ,,Het is een gloednieuw park, dus alles blinkt nog."

Jespers: ,,Het was een ongelooflijk toeval dat ik met de voorbereidingen voor een pretpark bezig was en op de vrijmarkt Ãnande zag die centjes stond te verzamelen om naar een pretpark te kunnen gaan." Hij is Ãnande niet vergeten. ,,Het was zo'n schattig jongetje." Belangrijker nog: ,,Beloften aan kinderen moet je nakomen.''

Voor Ãnande naar Antwerpen gaat, is er eerst nog een vrijmarkt. Morgen gaat Ãnande gewoon weer konijnen uit de hoge hoed te toveren. Met het geld wil hij dit keer Lego kopen.

Ãnande op de Amsterdamse vrijmarkt van 2015.