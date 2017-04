Treinen trillen huizen kapot in Tricht

De Trichtenaren hebben een analyse gemaakt op basis van meetgegevens van spoorbeheerder ProRail. De inwoners, verenigd in Trilvrij Tricht, willen dat de inspectie de overbelading aanpakt, zodat de overlast afneemt.



Enkele dorpsbewoners houden al jaren bij welke treinen voor die overlast zorgen. Van die treinen was 80 procent overbeladen in de periode maart-mei 2016. De as van een wagon mag maximaal belast worden met 22,5 ton op het traject door Tricht. De meeste overlastgevende treinen zaten daar tot 3 ton boven, met een uitschieter van 5 ton.



Zeker negentig inwoners zeggen dat de scheuren in hun woningen zijn veroorzaakt door de goederentreinen die dwars door hun dorp rijden. Sommigen voelen hun huis trillen als er eentje voorbij komt en worden er ’s nachts wakker van. De klachten doen zich voor sinds de aansluiting op de Betuwelijn in 2010, toen zware goederentreinen zijn gaan rijden van de haven van Amsterdam door Tricht naar de Betuweroute richting Duitsland.