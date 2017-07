Trots op hoe Sara kruipt

Ik stond een beetje te kijken van het verhaal. Thuis rolt of kruipt Sara bijna nooit. Dat hoeft ook niet, realiseerde ik me ineens, want Emine en ik laten ons zonder probleem in de rondte commanderen. Natuurlijk heeft ze de hulp ook vaak écht nodig. Maar niet altijd. Te veel hulp maakt haar lui. Het is verdraaid moeilijk haar te negeren als ze om hulp vraagt, maar uiteindelijk helpen we Sara door iets harder te zijn.



Als ik zaterdagochtend samen met Sara op mijn buik in het gras lig, besluit ik mijn voornemen in praktijk te brengen. Na een kleine tien minuten spelen wordt ze moe. ,,Papa, zitten’’, zegt Sara. Ze kreunt en zegt een paar keer au. Haar hoofd hangt op haar schouder en ze heeft niet genoeg kracht haar armen omhoog te houden. ,,Auw! Zitten!’’



Het kost me moeite, maar ik zet haar niet rechtop. Ik rol door het gras naar een blokkendoos. Kom je ook, daag ik haar uit. Nee hoor, Sara zal eens luisteren. Ze rolt precies de andere kant op. Vrolijk zegt ze: ,,Doei! Tot straks! Morgen weer!’’ Ik moet lachen en kijk trots hoe ze achteruit wegkruipt. Ze kruipt!