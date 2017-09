'Turkse studenten durven niet naar Nederland uit angst voor represailles'

Dat zei rector magnificus Han van Krieken van de Radboud Universiteit vandaag bij de opening van het academisch jaar. Hij luidde de noodklok over de vrijheid van hoger onderwijs in Turkije.



Van Krieken: ,,Bij de studenten gaat het om gezinnen waarvan iemand in het verleden kritisch is geweest over president Erdogan. Studenten blijven nu daar, omdat ze bang zijn dat anders gezinsleden wat wordt aangedaan."



Ook over Hongarije was hij kritisch. ,,Daar is een president aan de macht die wil voorschrijven wat wetenschappers wel en niet mogen onderzoeken. Het is zorgelijk en lang geleden dat we dit in Europa hebben meegemaakt."