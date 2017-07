Twintigduizend varkens komen om bij grote stalbrand Gelderland

De politie houdt mensen daarom ook op grote afstand. Momenteel wordt de luchtkwaliteit gecontroleerd.



Niet alle dieren te redden

De varkensstal biedt onderdak aan zo'n 20.000 dieren. ,,Ik weet niet precies om hoeveel dieren het gaat, dus dat is nog een slag om de arm’’, zegt een woordvoerder. ,,Het is in elk geval duidelijk dat niet alle dieren gered kunnen worden.’’



De brandweer is met flink wat bluswagens de brand aan het blussen. De omliggende huizen worden zoveel mogelijk afgeschermd. ,,We proberen nu te voorkomen dat de brand overslaat op andere gebouwen.’’