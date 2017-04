Uren zoeken naar Máxima's jurk

Jaren van research - in 2003 begon ze haar website ModekoninginMaxima.nl - zorgen ervoor dat Josine Droogendijk de meest opmerkelijke weetjes over de koninklijke garderobe paraat heeft. Zo turfde de IJsselmuidense sinds 2002 145 verschillende stropdassen om de nek van Willem-Alexander, zag ze dat prinses Amalia twee keer positiekleding van haar moeder droeg en berekende ze dat Máxima het zwarte pakje van de bijzetting van prins Claus inmiddels negen keer heeft gedragen tijdens officiële gelegenheden. Door één blik op mouwinzetten of plooitjes herkent ze meestal de designer of het modehuis verantwoordelijk voor de jurk, mantel of hoed van onze vorstin.

En ook vandaag hoopt Droogendijk - 'ik hoop dat Máxima verschijnt in een creatie van een onbekend Nederlands talent met opgestoken haar' - weer als eerste Nederlander de koninklijke outfits te kunnen identificeren. ,,Hoe sneller, hoe beter. Dat is voor mij de ultieme sport tijdens Koningsdag.''

Volledig scherm Josine Droogendijk. © Pim Ras Fotografie Hoe raak je in deze tijd van Justin Bieber en Rihanna op jonge leeftijd geobsedeerd door kleding van het koningshuis?

,,Ik ben christelijk opgevoed en filmsterren en zangeressen speelden geen rol in mijn leven. Het koningshuis daarentegen werd wel als sociaal en moreel verantwoord gezien. En hoewel het in de jaren 90 niet hip was om koningshuisfan te zijn, raakte ik toch in de ban van de hoedjes, jurken en diademen. Het sprookje sprak mij aan. De uitstraling. Ik begon foto's te sparen en in te plakken. Zat op mijn vierde bij de buurvrouw op de bank te wachten tot het blad Vorsten arriveerde. Kortom: ik heb van mijn hobby mijn werk weten te maken.''



Je bespreekt en duidt de kleding. Hoe kom je aan informatie: zowel de Oranjes als de designers zijn nogal zwijgzaam op dit gebied?

,,Ik heb er ten eerste enorm veel research in gestoken. Zo heb ik uren en uren, dag na dag catwalkfoto's bestudeerd van modehuizen en designers waar Máxima graag koopt. Natan, Valentino, Jan Taminiau. Op een gegeven moment ga je stijlen herkennen door het gebruik van bepaalde plooien, mouwinzetten of prints. Inmiddels ben ik zover dat ik die wetenschap combineer met mijn kennis over stoffen in bepaalde collecties en dan al bijna 100 procent zeker ben van het label of merk. Maar ik bel altijd voor bevestiging. En de meeste modehuizen geven die als je daarom vraagt. De koningin is natuurlijk het ideale visitekaartje. Toen bekend werd dat Jan Taminiau de inhuldigingsjurk had gemaakt, heeft hij het een jaar lang waanzinnig druk gehad.''

Is er een raadsel in de garderobe van Máxima?

,,Ja, in 2010 droeg ze in de Keukenhof in Lisse een mantel met bontrand en geborduurde bloemen. Ik heb ruim 80 uur gezocht naar de herkomst. Op alle sites van designers, op EBay, Facebook, Marktplaats en sites voor vintagedesigns. Niks. Dat steekt dat ik dat niet weet. Ik zou haar dat zo graag vragen. ''

Zegt er wel eens iemand: Josine waar gaat dit over?

,,Zeker. Of ik hoor: lekker belangrijk waar jij je mee bezig houdt. De wereld vergaat niet als we niet weten wat Máxima draagt. Maar dan zeg ik: na alle dagelijkse onheil over Noord-Korea en Syrië is het ook wel leuk om af en toe wat meer ontspannen informatie te krijgen. ''



Driekwart van Máxima's garderobe komt van het Belgische Natan. Waarom?

,,Omdat de mode van designer Edouard Vermeulen klassiek en tijdloos is en omdat hij meerdere lijnen per seizoen presenteert. Hij heeft een brede collectie waarmee zij voor de dag kan komen. Ander voordeel voor haar: de prijzen staan niet online, dus kunnen Nederlanders er niet over klagen.''

Draagt onze koningin dan te dure kleding?

,,De koningin heeft een bepaald budget - ik weet niet hoog die uitkering is - en ze moet zelf weten waaraan ze dat uitgeeft. Al koopt ze alleen maar gele stippeltjesjurken, dat is haar ding. Mijn functie is het signaleren: twee jaar terug droeg ze een cape van Zara. En bij het huwelijk van William en Kate een kanten outfit van Valentino die met 5.000 euro nog niet is betaald. Ik schat dat ze voor meer dan een miljoen euro aan outfits in de kast heeft hangen. Ik heb bijgehouden dat ze zo'n 500 hoeden heeft en die zullen heus geen 500 euro kosten. Daarnaast heeft ze ongeveer 850 outfits aangeschaft sinds 2001. Ik vind het jammer dat daar niet veel meer Nederlandse ontwerpen bij zaten.''

Volledig scherm Over Amalia, Alexia en Ariane: Ik hoop dat mensen terughoudend zijn in hun reactie op hun verschijning. Dit zijn opgroeiende meiden die onzeker zijn over hun kleding. Bovendien: vorig jaar zag Alexia er met dat Zara-jurkje en spijkerjack heel leuk uit. © ANP

In wie zou jij haar dan graag willen zien?

,,In creaties van aanstormend toptalent. Maar ook in jurken van Viktor & Rolf, Claes Iversen of Addy van den Krommenacker. Gun hem zijn kans. Het is goed voor de Nederlandse mode.''

Misschien denkt Máxima wel: er lopen teveel SBS6-presentatrices in Van den Krommenacker?

,,Ze kan altijd iets speciaals bestellen bij hem. Bovendien: K3's Josje Huisman loopt in Natan. En dat schrikt Máxima blijkbaar niet af.''

Hebt u wel eens kritiek op de koningin?

,,Ja. Ze kan haar haar wat meer opsteken, dat oogt verzorgder. En ze moet geen zwarte maillots onder outfits met meer uitgesproken decolletés of korte mouwen dragen. Maar over het algemeen is ze heel fris en verrassend. Bovendien vind ik het knap dat zij vandaag weer met haar maat 43 in hoge hakken uren over die keitjes gaat. Ze moet behoorlijk pijn lijden: meestal trekt ze een maatje kleiner aan qua schoenen en als de camera dan inzoomt op haar voeten ben ik niet jaloers. Terwijl ik in mijn joggingbroek op de bank lig te kijken.''