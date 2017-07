Vader Dirk en broer Stefan: ‘Mark kán Everink niet vermoord hebben'

Het Openbaar Ministerie lijkt in de al anderhalf jaar durende zaak echter zeker: Mark de J. had een motief (hij had een gokschuld bij de miljonair), hij was bij Everink thuis en er zijn allerlei sporen gevonden die erop duiden dat hij het moet hebben gedaan.



,,Ik heb er ‘bewondering’ voor hoe de officier van justitie de publieke opinie bespeelt,’’ zegt Dirk, andermaal cynisch. ,,Ik vind het naar, maar het is wel knap: ze kijkt de journalisten aan en spreekt in oneliners van 140 tekens. En iedereen maar twitteren. Maar als Marks advocaat wat zegt, met de rug naar de zaal, luistert niemand.’’



,,Neem nou het zogenaamde motief voor de moord: hij had een gokschuld,’’ vervolgt Dirk. ,,Maar niemand op aarde kan mij uitleggen waarom hij Koen zou vermoorden terwijl de afbetaling in contracten netjes geregeld was. Kopieën daarvan lagen in Marks auto en in Koens kantoor. De politie maakt een heel feest van een appje van oktober 2015, waarin Koen tegen Mark zei: je moet nog betalen. Maar hallo, dat was een half jaar eerder, toen stond er nog niks op papier. Alle appjes daarna waren honderd procent vriendschappelijk.’’