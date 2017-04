Vader eist chemokuur voor zoon David (12) met hersentumor

,,Deze situatie is ontzettend uitzonderlijk”, zegt kinderarts en medisch ethicus Eduard Verhagen van het UMC Groningen. ,,Het lukt ouders en kinderen bijna altijd om het eens te worden over ingrijpende behandelingen of operaties. Een zaak als deze komt ook in de rest van de wereld nauwelijks voor.”



Volgens de Nederlandse wet heeft een kind vanaf 12 jaar een belangrijke stem in zijn eigen behandeling. ,,In de leeftijdscategorie van 12 tot 16 jaar geldt in toenemende mate dat de mening van het kind doorslaggevend is”, zegt Verhagen.



Toch vraagt de arts zich af of de 12-jarige David nu het juiste besluit neemt. ,,Hoe kun je ooit een keuze maken die zo tegen de zin in gaat van een van je ouders? Dat moet ontzettend ingewikkeld zijn. Deze zaak kent alleen maar verliezers.”



De rechter doet op 12 mei uitspraak. Het is de vraag of dat op tijd is. De kwestie van David is medisch spoedeisend. Volgens het behandelprotocol had de chemokuur in maart moeten beginnen. Uitstel verkleint de overlevingskans van de 12-jarige jongen. De gezinsvoogd van David wilde gisteren niet reageren.