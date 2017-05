Van Bronckhorst krijgt een standbeeld in Museum Rotterdam

De coach, die vandaag met zijn ploeg Feyenoord voor het eerst in 18 jaar de landstitel wist te pakken, is in zijn nopjes met de hommage. ,,Moest er wel aan wennen. Een standbeeld. Dat is wel heel veel eer, maar als ik de andere standbeelden in het museum zie dan wordt ie in ieder geval mooi.’’

Het museum kreeg in aanloop naar het kampioenschap van Feyenoord steeds vaker het verzoek om aandacht te geven aan Van Bronckhorst. ,,Omdat hij samen met zijn spelers Rotterdam gegeven heeft waar het sinds 1999 op gehoopt heeft; een kampioenschap’’, stelt een medewerker van het Museum Rotterdam.

'Geen woorden maar daden'

Van Bronckhorst was zichtbaar geëmotioneerd, maar vooral trots na het behalen van de vijftiende titel van de Rotterdammers na de 3-1-zege op Heracles zondagmiddag. ,,Fantastisch. Dit is een club van geen woorden maar daden'', zei de coach tegen FOX Sports. ,,We begonnen geweldig aan deze wedstrijd, daarom winnen we. We moesten Heracles het gevoel geven dat er hier niets te halen viel. Dit is fantastisch. Ik ben zo trots op dit team.''