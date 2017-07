Vandaag de bbq aan, morgen op tijd naar binnen

In Nederland is het vandaag behoorlijk zonnig en het blijft droog. In het noorden wordt het 23 of 24 graden, in het midden en zuiden zomers warm met 25 tot 28 graden. Ook op het strand is het genieten geblazen. Daar is het warm, dankzij een matige oostenwind.



Hoewel er in de loop van de dag wel wat bewolking overwaait, is het vanavond ideaal barbecueweer. Met temperaturen boven de 20 graden blijft het nog lang warm.