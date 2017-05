Veel files en overlast op Hemelvaartsdag

Twee vliegtuigen Defensie ingezet tegen IS

24 mei Nederland zet dit jaar nog twee vliegtuigen in voor de strijd tegen terreurgroep IS in Irak en Syrië. Vanaf half juni zal een Nederlandse KDC-10 tankervliegtuig hiervoor vijf maanden worden gestationeerd in Koeweit. Daar gaat in het vierde kwartaal ook nog een C-130 transportvliegtuig heen voor twee maanden. Ongeveer negentig man personeel gaat met de vliegtuigen mee.