De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht nagenoeg alle zogenoemde CO-melders die in 2016 in Nederland in bouwmarkten en via internet te koop waren. Het gaat om 29 modellen. Acht zijn zo slecht dat het alarm niet af gaat als er sprake is van koolmonoxide in huis. Vier daarvan geven ook nog eens geen waarschuwing wanneer de sensor defect is die het giftige goedje moet meten. Twee andere apparaten hebben alleen dit laatste euvel.



Consumenten die de melders aanschaffen, hebben vaak geen idee dat het apparaat het het niet doet. Ze kunnen namelijk niet zelf testen of de apparaten afgaan als er te hoge concentraties koolmonoxide zijn.



Ze moeten blind vertrouwen op merken, maar een derde van de onderzochte fabrikanten verkoopt ondeugdelijke spullen, blijkt nu. Volgens de NVWA voldoen de afgekeurde melders in theorie wel aan de gestelde normen, maar gaat het mis in de massaproductie. ,,We zien dat er wordt gewerkt met slechte materialen of bedrijven hebben de controle van het productieproces onvoldoende op orde, waardoor er niet werkende apparaten op de markt komen’’, zegt adviseur productveiligheid Rudy Nieuwenhuis van de NVWA.