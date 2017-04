Verbijstering over juwelier die eigen miljoenenroof in scène zette

NepovervalFamilieleden en collega’s van de Amstelveense juwelenhandelaar Mischa van G. (50) zijn met stomheid geslagen. De eigenaar van Diamond Point in de Bijenkorf is gearresteerd op verdenking van het in scène zetten van zijn eigen miljoenenroof.

Op 9 november 2016 rijdt Mischa van G. weg bij zijn juwelengroothandel in Amstelveen. Als hij bijna thuis is, wordt hij gestopt door man met een vuurwapen. Die dwingt hem terug te rijden naar de zaak. Twee handlangers staan al klaar: ze gijzelen Van G., sluiten hem op in een kluis en gaan ervandoor met miljoenen euro’s aan juwelen.

Maandenlang heeft de politie de overval onderzocht. Beelden van de daders werden meerdere keren getoond in Opsporing Verzocht. Maar wat een brutale en goed voorbereide miljoenenroof leek, blijkt nu zeer waarschijnlijk toneelspel. Het Openbaar Ministerie zegt dat Van G. alles in scène heeft gezet om zo miljoenen verzekeringsgeld op te strijken.

De juwelier werd vorige week gearresteerd. Zijn groothandel en woning in Amstelveen zijn doorzocht, waarbij onder meer een partij sieraden in beslag is genomen. Of die juwelen onderdeel uitmaken van de miljoenenbuit, is nog onbekend.

,,Dit is een enorme klap voor de familie”, zegt een neef van Van G. tegen deze krant. ,,Ik dacht dat de zaken goed gingen. Hij heeft een mooi familiebedrijf en een leuk gezin met drie studerende kinderen. Waarom was dit nodig?”

De vermeende overvallers werden begin deze maand opgepakt. Het zijn een 38-jarige vrouw uit Huizen, een 32-jarige man uit Rotterdam en een 23-jarige man uit Houten. Het OM wil niet zeggen hoe zij Van G. kenden en wat hun rol precies was. De drie en Van G. zitten vast in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.



De juwelengroothandel van Van G. stamt uit 1904. In 2013 had het bedrijf nog 27 winkelvestigingen, vooral in de grote warenhuizen. Ze verkopen sieraden onder de vlag van Diamond Point in de Bijenkorf. Onder de naam Beau Monde verkochten ze ook juwelen bij het inmiddels failliete V&D-concern.

,,Dit is ongelofelijk”, zegt directeur Benno Leeser van de Amsterdamse juwelenhandel Gassan Diamonds. Hij stuurde Van G. kort na de overval een bloemetje. ,,Om hem een hart onder de riem te steken. Kort geleden kwam ik hem nog tegen op een beurs in Basel. Hij zei dat het wat beter met hem ging. Ontzettend wrang als hij al die tijd heeft gedaan alsof.”

Volgens Leeser – die de juwelenhandel op zijn duimpje kent – had de sector in de eerste helft van 2016 te lijden onder teruglopende inkomsten. ,,Vanwege terreur kwamen er even minder welgestelde Amerikanen en Chinezen naar Nederland. Misschien heeft Van G. daar, in combinatie met het faillissement van V&D, financieel last van gehad.”

