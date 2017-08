Verboden stoffen aangetroffen in voedingssupplementen

Van de acht supplementen die vorig jaar nader werden onderzocht, bleken in twee daarvan verboden stoffen te zitten, waaronder het afslankmiddel Irem Naturel. Begin dit jaar verbood de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) de verkoop van enkele afslankproducten, nadat gebruikers last kregen van hartklachten, angst, hoge bloeddruk en duizeligheid.



Opvallend is dat ruim een derde van de meldingen bij het NVIC over jonge kinderen gaat. Daarbij gaat het ook om inname van melatonine, een supplement om beter te slapen. Die kinderen hebben de pillen soms per ongeluk ingenomen of krijgen dat bewust. ,,Dat is zeer onwenselijk want voor deze slaappillen is geen indicatie voor kinderen onder de 18'', zegt De Vries.



Controle op de verkoop is lastig. De producten worden vaak via sociale media, Marktplaats of dubieuze websites verkocht. Fabrikanten zijn soms lastig te traceren. ,,Het aantal meldingen over voedingssupplementen stijgt jaarlijks'', zegt De Vries. ,,Dat zegt veel over de populariteit. We denken dat het slechts het topje van de ijsberg is. De NVWA heeft meerdere malen waarschuwingen uitgedeeld. Dat neemt niet weg dat daarna gewoon weer een ander middel op de markt verschijnt.''