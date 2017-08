Verdachte dodelijke steekpartij Amsterdamse metro langer vast

Dit zijn jullie leukste katten!

13:05 We vroegen jullie gisteren om foto's van jullie kat op te sturen. Dat deden jullie massaal! Bijna 2.000 kattenplaatjes werden gestuurd, sommige diep in de nacht. Woezel is verreweg de populairste naam en gapende en slapende katten worden het meest gekiekt. Wij maakten een top 5 van de leukste foto's.