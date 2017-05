Verdachte Posbankmoord 'schoot in paniek'

Frank S. is daar tijdens politieverhoren van overtuigd geraakt, nadat hij eerder nog twijfelde of hij de enige schutter was, zei hij vandaag. R. zou tegen undercoveragenten hebben gezegd dat hij ook had geschoten, maar ontkende vandaag wederom tijdens de zitting. Hij zegt zelfs helemaal niet op de Posbank te zijn geweest in 2003. R. claimde dat hij zijn bekentenis onder druk heeft afgelegd. Al zijn verhalen baseerde hij op televisieprogramma's. De politie heeft wel zijn DNA gevonden op een mutsje dat op de grond lag in de buurt van de plaats delict.



De 56-jarige Frank S. uit Boekel vertelde gedetailleerd over zijn herinnering aan de gebeurtenissen op de Posbank in Rheden op 20 januari 2003. Hij legde uit dat het de bedoeling was om een auto te stelen en dat ze bewust op zoek waren gegaan naar een afgelegen plek.



Hardloper Wiegmink werd het doelwit, maar die was niet van plan om zich te laten beroven. Frank S. bekende dat hij de trekker overhaalde omdat hij bang werd toen Wiegmink op hem kwam aflopen. ,,Ook hij drukte een paar keer af'', aldus S. over zijn medeverdachte.