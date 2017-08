Verdachten van eierschandaal blijven langer vastzitten

24 jaar geëist in hoger beroep explosie woonboot Wormer

16:42 In hoger beroep is vanmiddag een celstraf van 24 jaar geëist tegen de 28-jarige Milco G. uit Purmerend. Hij wordt verdacht van het plegen van een aanslag op een woonboot in Wormer twee jaar geleden. Daardoor kwam de 53-jarige bewoner om het leven. Zijn 51-jarige vrouw raakte zwaargewond en liep blijvend letsel op.