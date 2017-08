Verhuftering in Nederland: Geen respect meer voor iemand die eerste hulp verleent

Voet doet woensdagmiddag even snel een boodschap voor hij aan het werk moet bij het beveiligingsbedrijf waar hij stage loopt. Als hij bij de kassa van supermarkt Coop in het Groningse Uithuizermeeden aankomt ziet hij een man van ver in de 80 jaar oud op een stoel gezet worden. ,,Hij was niet goed geworden, voelde zich duizelig. Hij zakte steeds verder weg. Hij transpireerde en had moeite met ademhalen'', vertelt de Groninger.



Hij belt resoluut 112 voor een ambulance en hij belt zijn vriendin. ,,Ze heeft EHBO, werkt met ouderen en we wonen om de hoek. Terwijl we op onze knieën zitten om de man te helpen, staat er een andere man af te rekenen en zich ermee te bemoeien. Hij was boos dat zijn zoontje van een jaar of 4, 5 dit allemaal moest zien.''



Voet voelt de hartslag van de man verder wegzakken. ,,Terwijl we de AED aansloten bleef de man bij de kassa staan en schelden. Hoewel ik probeerde de oude man te troosten en kalmeren omdat hij zelf ook voelde dat het niet goed ging, had ik misschien beter die man bij de kassa moeten troosten. Vanwege het feit dat hij en zijn kind dit moesten zien'', zegt de Groninger sarcastisch.