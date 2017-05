Verkeersdiensten maken zich op voor drukke avondspits

LIVE: NEC moet winnen van NAC om in eredivisie te blijven

15:48 NIJMEGEN - NEC krijgt zondag nog één kans om het eredivisieschap veilig te stellen. Na een 1-0 nederlaag in Breda, moet er in eigen huis gewonnen worden van NAC. Doen de mannen van Ron de Groot dit niet, dan speelt NEC volgend seizoen in de eerste divisie. Volg in dit liveblog de wedstrijd.