Vermagerd jongetje betrapt bij eten uit koelkast tent buren

Het gaat om een jongetje van ongeveer acht jaar oud, van een gezin afkomstig uit Duitsland. Het gezin, twee ouders en drie jonge kinderen, stond sinds begin juni op een seizoensplaats op de camping. Mensink: ,,Ze zeiden dat ze hun huis aan het verbouwen waren. Het jongetje is ons niet eerder opgevallen. We hebben hier nu 3.000 gasten, we kennen niet iedereen. Ik weet ook niet of het jongetje hier al die tijd is geweest.’’



Ook de buren die het jongetje aantroffen in hun voortent kenden hem niet. ,,Zij staan met name in het weekeinde op hun vaste plaats op de camping. De gasten die het jongetje hebben gevonden, zijn zaterdag van de camping vertrokken. Wat ze hebben meegemaakt heeft diepe indruk op ze gemaakt’’, aldus Mensink.