Vermiste Maggie (16) gevonden in Zwolle, moeder 'blij maar bezorgd'

De Amerikaanse tiener Maggie Lee, die sinds 1 april vermist werd, is gevonden. Volgens de politie in Den Haag is ze in goede gezondheid aangetroffen in Zwolle. Haar moeder Sabrina was speciaal naar Nederland afgereisd om Maggie te zoeken, maar krijgt het meisje morgen pas te zien. ,,Ik ben heel blij, maar ik heb nog heel veel vragen,'' zegt Sabrina.

De politie kreeg informatie dat het meisje onderweg was naar Zwolle. In de omgeving van het station in Zwolle werd het meisje gespot en vervolgens door de politie meegenomen. ,,De politie zei dat ze alleen was en in goede gezondheid,'' vertelt moeder Sabrina aan deze krant. ,,Maar verder hebben ze me niet veel verteld. Ik krijg Maggie ook pas morgen te zien. Ze willen blijkbaar eerst achterhalen wat er gebeurd is, of ze met iemand is geweest bijvoorbeeld, dus ze slaapt vannacht op het politiebureau. Dat zijn blijkbaar de regels. Ik ben blij en opgewonden natuurlijk, maar ik heb ook nog heel veel vragen.''

Margaret Lee, zoals Maggie eigenlijk heet, vertrok op 1 april vanuit Clarksville, Tennessee naar Nederland. Sindsdien was er geen spoor van de 16-jarige meer te bekennen. ,,Van de FBI hebben we vernomen dat Maggie hier contact heeft gehad met een persoon die zich in Den Haag bevindt", stelde de politie eerder.

Volgens moeder Sabrina reisde Maggie op het paspoort van haar twee jaar jongere zusje. Haar eigen paspoort was ingenomen, nadat ze al eerder had geprobeerd naar Nederland af te reizen. Hoe het kan dat een meisje van 16 met een paspoort van een nóg jonger zusje de halve wereld over reist, vraagt ook Sabrina zich af. Het lijkt erop dat Maggie via IJsland naar Nederland is gereisd.

Jongen via Facebook

Haar moeder kwam op Koningsdag naar Den Haag om haar dochter hier te zoeken. Volgens haar zou Maggie naar Nederland zijn gekomen om een jongen te ontmoeten die ze via Facebook heeft leren kennen. ,,Hij heeft haar gebrainwasht", vertelde ze eerder. ,,Hij liet haar geloven dat als ze naar Amsterdam of Den Haag zou komen ze niet meer naar school hoefde te gaan. Het zou hier een paradijs voor haar worden." Enkele Nederlanders die moeder Sabrina hier leerde kennen, schakelden de media in om de zoektocht naar Maggie groots aan te pakken.

Nog steeds denkt Sabrina dat Maggie met iemand is geweest de afgelopen tijd. ,,Nee, ze heeft niet in een park geslapen. Er is vast en zeker iemand bij haar geweest. Maar of dat een jongen was, een oudere man, ik weet het niet. Ik heb de politie gevraagd om een zwangerschapstest te doen bij haar, en een drugstest. Ze zeiden me dat ze alle medische aandacht krijgt die eventueel nodig is'', vertelt Sabrina, die logeert op een bed & breakfast-adres in Den Haag.