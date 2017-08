Vermoedelijke drugsdealer rijdt in op agent in Harderwijk

Jammer: 'zomerse' dag is nét te koud met 24,9 graden

16:07 In het zuiden van Nederland is de temperatuur al lang boven de 25 graden gestegen, maar helaas telt dat niet. Het is het aantal graden in De Bilt dat telt, en daar werd het tot nu toe niet warmer dan 24,9 graden. Vandaag is het dus nét geen officiële zomerse dag.